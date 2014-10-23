Кількість загиблих від лихоманки Ебола за 5 днів зросла на 300 осіб
10:02, 23 жовтня 2014Зарубіжні новини
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Кількість загиблих від вірусу Ебола в трьох африканських країнах - Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне - становить 4868 осіб, кількість заражених наближається до 10 тисяч
REUTERS
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.
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Згідно з оприлюдненими в середу даними, від лихоманки Ебола в цих трьох країнах померли 4868 чоловік з 9911 заражених, що на 300 осіб більше, ніж було в п'ятницю. Раніше повідомлялося про 4546 жертви і трохи більше 9 тисяч заражених.
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