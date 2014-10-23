Одна йогівська вправа допоможе позбутися сколіозу

Через кілька місяців був відзначений значний клінічний ефект, величина якого залежала від природи захворювання і регулярності занять.

Більшість нехірургічних методів лікування сколіозу засновані на зміні форми спини і хребта в результаті розслаблення м'язів і зв'язок. Майже всі ці методи недостатньо оцінені у систематичних дослідженнях.

В даній роботі взяли участь 25 пацієнтів з викривленням основної дуги від 6 до 120 градусів. Усіх пацієнтів навчали позі бічної планки. Протягом першого тижня потрібно було утримувати цю позу 10-20 секунд щодня на стороні опуклої частини дуги викривлення (на більш слабкій стороні). Після хворим слід практикувати збереження цієї пози наскільки можливо довго. Вправу необхідно було повторювати щодня.

Радіологи та ортопеди, яким було невідомо про втручання, оцінили рентгенівські знімки учасників дослідження до початку вправ і після припинення участі в дослідженні (від 3 до 22 місяців). В кінці дослідження кут Кобба (міра викривлення) зменшився в середньому на 32%. Найкращі результати були отримані у 19 хворих, які більш ретельно дотримувалися режиму вправ. Крім того, кут Кобба зменшувався в більшій мірі при ідіопатичному сколіозі порівняно з дегенеративним захворюванням.

Автори дійшли висновку, що асиметричне зміцнення м'язів спини з боку випуклої частини дуги викривлення за допомогою бічної планки (пози йоги) протягом декількох місяців значно зменшує величину дуги.

remedium.ru