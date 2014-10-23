Нові дані про механізм поширення меланоми

Через швидке і агресивне прогресування пухлинного процесу, меланома складно піддається лікуванню. Рухаючись зі швидкістю до міліметра в день, клітини протягом декількох тижнів здатні поширитися по всьому організму.

Вчені під керівництвом Роберта Інсолла (Robert Insall) з'ясували, що хемотаксичним сигналом до переміщення ракових клітин і подальшого метастазування є градієнт лізофосфатидилової кислоти (LPA). Ця молекула відноситься до ліпідів. Автори провели ряд експериментів на клітинних лініях і мишах, з модельованої пухлиною, і з'ясували, що градієнт LPA необхідний для міграції клітин.

Під час культивування клітини меланоми мігрували один від одного навіть при початково гомогенному середовищі. Було показано, що цей рух обумовлено певним позитивним хемотаксисом, а не хеморепульсією (поняття, протилежне хемотаксису) і не контактним інгібуванням. Основним хемоатрактантом виявилася лізофосфатидилова кислота, ракові клітини поглинали її з свого оточення, після чого переходили туди, де концентрація молекул LPA була вище. Чинники зростання, які нерідко є хемоатрактантами для пухлин, тільки посилювали дію LPA, а самі по собі не впливали на пересування клітин.

Дослідники вважають, що отримані ними дані про поширення меланоми і значення LPA для цього процесу, можуть виявитися корисними при розробці ефективних методів лікування цього захворювання.

Для того щоб знизити ризик розвитку меланоми, автори закликають зменшити небезпечний вплив сонця на організм. Варто використовувати сонцезахисні креми і намагатися уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями.

remedium.ru