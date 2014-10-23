7 способів бути ситим, не переїдаючи

В першу чергу, вчені рекомендують звернути увагу на білки. Згідно з дослідженням, щоденне споживання полудня з високим вмістом білка допомагає контролювати апетит, відчувати ситість і уникнути нездорових вечірніх "перекусів" - відчуттю "повного шлунка" сприяють молочна сироватка, соя, горох, яєчний білок.

Крім цього, бажання перекусити зменшується при вживанні продуктів з цільного зерна і волокон - таких як цільнозерновий хліб або вівсяна каша.

По-третє, вчені рекомендують яйця, вживання яких на сніданок допомагає зменшити відчуття голоду в перервах між прийомами їжі.

Згідно четвертою рекомендацією, корисно вживати здорові жири, які містяться в мигдалі: згідно з дослідженнями, ті, хто щодня з'їдає 40 гр смаженого мигдалю, справляється з відчуттям голоду, не набираючи зайві кілограми.

П'ятим пунктом у списку значаться бобові: горох і сочевиця за рахунок насиченості білком і низького вмісту жиру забезпечують відчуття ситості.

На шостому місці серед рекомендацій вчених варто екстракт шафрану, благотворно впливає на апетит, настрій і зменшує тягу перекусити, пов'язану зі звичкою або стресом.

В якості ще одного засобу боротьби з голодом вчені рекомендують олію корейського кедра, чиї горіхи насичені здоровими природними жирами, сприяють виробленню "гормону ситості" - холецистокініну.

Новини Ізраїлю