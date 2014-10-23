Норвезька медпрацівниця, яка перенесла лихоманку Ебола, має намір повернутися в Африку

Як повідомляють ЗМІ, 30-річна громадянка Норвегії сповнена рішучості вже в якості медика, а не пацієнта продовжувати боротьбу з вірусом, який з грудня минулого року забрав у Західній Африці понад 4,5 тис. життів.

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"Моя перша місія у складі групи "Лікарів без кордонів" виявилася не зовсім такою, як я думала, - посміхаючись, заявила журналістам Михальсен, про одужання якої було оголошено в понеділок. - Тим не менш, я сподіваюся продовжити роботу. Мені дуже пощастило, що мене вдалося швидко евакуювати, і я прошу лікарів лікарні Уллевол прийняти мою щиру подяку за лікування. Однак у більшості з тих, хто заразився вірусом Ебола в Західній Африці, мало шансів. Вони вмирають на самоті".

Михальсен заразилася хворобою на території Сьєрра-Леоне, де протягом трьох місяців вона працювала лікарем, в Бо - другому за величиною місті країни. 4 жовтня вона відчула нездужання, у неї піднялася температура.

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Щоб звести до мінімуму прямі контакти з оточуючими, жінка зробила собі аналіз на малярію, який виявився негативним, а потім на Еболу. Він дав позитивний результат. Страшний діагноз був підтверджений 5 жовтня, а вже 7 жовтня на спеціально обладнаному медичному літаку жінка була доставлена на батьківщину з Фрітауна - столиці Сьєрра-Леоне.

Після двох тижнів, проведених в суворій ізоляції, Михальсен, за словами лікарів, більше не небезпечна. Стан її здоров'я також практично не викликає занепокоєння, однак у найближчі дні вона все ж буде залишатися під наглядом фахівців. Керівництво медичного закладу поки не розголошує інформацію про те, яке саме лікування отримує жінка.

ИТАР-ТАСС