Аспірин: більше користі чи шкоди?

Зокрема доведено, що прийом аспірину завдає здоров'ю набагато більше шкоди, ніж користі. Фахівці з Університету Уорвік в Англії, наполягають на тому, що медики повинні припинити призначати пацієнтам аспірин в профілактичних цілях в значних дозах.

Багато людей постійно приймають аспірин, захищаючи себе таким чином від інсульту та розвитку інших серцевих захворювань. Відомості про те, що регулярний прийом аспірину знижує на десять відсотків ризик серцево-судинних захворювань, дійсно існують. У деяких дослідженнях також було встановлено, що аспірин захищає від раку прямої кишки.

Проте в ході недавніх наукових досліджень було з'ясовано, що часте використання аспірину в цілях профілактики нерідко викликає негативні наслідки для здоров'я, такі, наприклад, як внутрішні кровотечі, геморагічні інсульти, пов'язані головним чином з судинами.

Вчені з Університету Уорвіка провели наукову роботу глобальних масштабів, в ході якої ними було проаналізовано всі наявні підтвердження, як користі, так шкоди аспірину. В результаті експерти прийшли до наступного висновку: цей препарат краще не приймати.

Керівник дослідження Ейлін Кларк розповів про існування межі між сприятливим і несприятливим впливом аспірину при щоденному прийомі препарату. Тому професор радить дотримуватися обережності. Аспірин небезпечно призначати всім пацієнтам при відсутності точного розуміння негативних ефектів, що виникають при вживанні аспірину щодня. Необхідно шукати альтернативу аспірину.

med2.ru