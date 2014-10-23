Панічні атаки пов'язані зі світлобоязню

Панічні атаки відрізняються від нормальної реакції у відповідь на стресові ситуації у вигляді страху і тривоги. Попередні дослідження показали, що пора року впливає на перебіг даного захворювання

У новому дослідженні вчених з Університету Сієни взяли участь пацієнти з панічним розладом і здорові. Дослідники використовували тест для оцінки світлочутливості. Відповідаючи на питання тесту, учасники повинні були погодитися або не погодитися з низкою тверджень про їх ставлення до світу, наприклад: "Сонячне світло настільки дратує мене, що я повинен носити сонцезахисні окуляри, коли виходжу на вулицю".

Здорові люди виявилися світлолюбивими, тобто їм подобалося яскраве світло. Проте ця тенденція не була статистично значущою. Для пацієнтів з панічним розладом були характерні середні та високі рівні світлобоязні. У середньому добровольці, які страждали від панічних атак, набрали 0,34 бала, а здорові люди - 0,11 бала.

Так, панічні атаки можуть бути пов'язані з гіперчутливістю до яскравого світла. Невідомо, чи цей зв'язок є причинно-наслідковим, але вчені припускають, що у нього існує біохімічна основа. Дане відкриття може привести до розробки нових методів лікування панічного розладу.

meddaily.ru