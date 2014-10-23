У дітей, які не п'ють коров'яче молоко, розвивається дефіцит вітаміну D
Рисове, соєве, мигдалеве молоко не замінить коров'ячого
Деякі діти не можуть пити коров'яче молоко через алергію або непереносимість лактози. Крім того, окремі дослідження показали, що коров'яче молоко шкідливе для людського організму. Тим часом, згідно з останнім дослідженням канадських вчених, у дітей, що п'ють будь-яке інше молоко, наприклад, рисове, соєве, козяче або мигдальне, і не п'ють коров'яче, знижений рівень вітаміну D в організмі, передає meddaily.ru з посиланням на Science World Report. Дефіцит вітаміну D призводить до проблем з кістками і м'язами.
Вчені оцінили дані 3821 здорової дитини у віці від одного року до шести років. Близько 87% дітей пили коров'яче молоко, а 13% - інше. Учасники, які не пили коров'яче молоко, в два рази частіше страждали від дефіциту вітаміну D.
Вчені вважають, що людям необхідно отримувати детальну інформацію про вміст вітаміну D, кальцію та інших поживних речовин в напоях, які вони обирають для своїх дітей в якості альтернативи коров'ячого молока. Лікарі, в свою чергу, повинні стежити за рівнем вітаміну D в організмі у дітей, які не можуть пити коров'яче молоко через дієти, алергії або непереносимість лактози.