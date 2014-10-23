У дітей, які не п'ють коров'яче молоко, розвивається дефіцит вітаміну D

Деякі діти не можуть пити коров'яче молоко через алергію або непереносимість лактози. Крім того, окремі дослідження показали, що коров'яче молоко шкідливе для людського організму. Тим часом, згідно з останнім дослідженням канадських вчених, у дітей, що п'ють будь-яке інше молоко, наприклад, рисове, соєве, козяче або мигдальне, і не п'ють коров'яче, знижений рівень вітаміну D в організмі, передає meddaily.ru з посиланням на Science World Report. Дефіцит вітаміну D призводить до проблем з кістками і м'язами.

Вчені оцінили дані 3821 здорової дитини у віці від одного року до шести років. Близько 87% дітей пили коров'яче молоко, а 13% - інше. Учасники, які не пили коров'яче молоко, в два рази частіше страждали від дефіциту вітаміну D.

Вчені вважають, що людям необхідно отримувати детальну інформацію про вміст вітаміну D, кальцію та інших поживних речовин в напоях, які вони обирають для своїх дітей в якості альтернативи коров'ячого молока. Лікарі, в свою чергу, повинні стежити за рівнем вітаміну D в організмі у дітей, які не можуть пити коров'яче молоко через дієти, алергії або непереносимість лактози.