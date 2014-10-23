Полуниця - "найщасливіша" ягода
16:20, 23 жовтня 2014Зарубіжні новини
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Унікальний аромат полуниці пробуджує щасливі спогади
Фото: УНИАН
Вчені з Університету Лондона назвали полуницю "найщасливішим фруктом", пише pinu.com.ua з посиланням на The Daily Mail.
Експерти провели опитування, в ході якого 86% респондентів зізналися, що відчувають себе більш розслаблено лише при думці про поїдання полуниці.
За словами дослідника Баррі Сміта, унікальний аромат полуниці пробуджує щасливі спогади. "Аромат важко створити штучним шляхом", - зазначив фахівець, кажучи про безуспішні спроби виробників.
Менш "щасливими фруктами" виявилися яблука, а також банани і сливи, йдеться в статті.
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