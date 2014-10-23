Фарба на чеках може спровокувати важкі захворювання

Хімікати, що використовуються при виготовленні чеків, здатні підвищити ризик розвитку небезпечних захворювань, таких як діабет, ожиріння і навіть рак, стверджують вчені, пишуть Экономические известия.

Тривожні дослідження показують, що речовина, що використовується при виробництві паперу для касових апаратів і банкоматів, може всмоктуватися в кров.

Дослідники кажуть, що бісфенол-А може порушити гормональний рівень, підвищивши ризик розвитку цілого ряду проблем зі здоров'ям. Використання хімікату вже заборонене при виробництві дитячих пляшечок в Європі через сумніви в його безпеці. Однак прозорий полімер досі використовується в більшості побутових пластиків і харчових упаковках, незважаючи на заклики до його тотальної заборони.

В Агентстві з харчових стандартів Великобританії стверджують, що строгі правила використання хімікату зводять до мінімуму ризик для здоров'я, але нове американське дослідження показує, що більш високі концентрації БФА на термопапері для чеків не контролюється належним чином, а тому речовина становить загрозу для людини.

Вчені з Університету Міссурі виявили, що речовина може проникати в кровоносну систему через шкіру. Вони також попереджають, що хімікат може потрапити в організм у результаті дотику до рота, після отримання рахунку в ресторанах.

Професор Фредерік вом Саал, що керував дослідженням, стверджує, що BPA впливає на естроген - жіночий статевий гормон, та інші життєво важливі гормони в організмі людини.